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Аномальная зима в Чернобыле: новые впечатляющие фото оживающей природы

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 13:09
Аномальная зима в Чернобыле: новые впечатляющие фото оживающей природы
Чернобыльская зона зимой 2020 (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Природа в Чернобыльской зоне отчуждения стала оживать раньше времени из-за теплой зимы 2020

Чернобыльская зона отчуждения с каждым годом восстанавливает свою флору и фауну, пользуясь отсутствием людей в этом богатом лесами регионе. В сети Facebook появились новые снимки из Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

"Последствия необычно теплой зимы: цветет лещина и первоцветы", - подписаны снимки, сделанные в заповеднике.

Особенно впечатляюще выглядит чернобыльская природа на фоне почти разрушенных остатков цивилизации.

Аномальная зима 2020 способствовала тому, что природа в этом северном украинском регионе начала оживать в конце января - начале февраля. В заповеднике зацвели подснежники, а лещина выпустила сережки.

Аномальная зима в Чернобыле: новые впечатляющие фото оживающей природыАномальная зима в Чернобыле: новые впечатляющие фото оживающей природыАномальная зима в Чернобыле: новые впечатляющие фото оживающей природыАномальная зима в Чернобыле: новые впечатляющие фото оживающей природы

Чернобыльская зона зимой 2020 (фото: Светлана Евдокимова, facebook.com/zapovidnyk2018)

Стоит отметить, что январские подснежники - нормальное явление для южных областей, а на Севере эти цветы появляются значительно позже.

Тем временем, синоптики прогнозируют, что уже через неделю в Украину придут морозы. Столбики термометров в северных областях могут опуститься до -10 градусов в ночное время.

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