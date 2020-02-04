ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Уничтожают уникальный парк: новый поворот в скандале с ТРЦ Киева

STYLERЖизнь    04.02.2020 - 14:54
Уничтожают уникальный парк: новый поворот в скандале с ТРЦ Киева
ТРЦ в Киеве (фото: коллаж РБК-Украина)

В Киеве разгорелся скандал из-за строительства ТРЦ возле станции метро "Лесная"

ТРЦ в Киеве попал в скандал после того, как стало известно, что под его строительство вырубается лес. ТРЦ "Лесная" будет находиться между Броварским проспектом, улицами Киото и Мурманской. Коммунальщики прокомментировали эту ситуацию.

В Киевзеленстрое отметили, что в 2004 году Киеврада передала ООО "Жен Сан" земельный участок площадью 4,01 га в аренду на 25 лет для строительства торгового центра с многоэтажным паркингом возле станции метро "Лесная".

Коммунальщики на своей странице в Facebook также сообщили, что территория, которую сдали в аренду для строительства ТРЦ, не входит в состав зеленой зоны территории парка "Киото".

Уничтожают уникальный парк: новый поворот в скандале с ТРЦ Киева

Схема парка и зоны строительства (фото: facebook.com/zelenbud)

Этот участок находится рядом возле парка, который в 2018 году был объявлен парком-памятником садово-паркового искусства местного значения.

При этом в Киевзеленстрое будут обращаться к Государственной экологической инспекции Украины, чтобы она провела внеплановую проверку и выяснила все обстоятельства удаления зеленых насаждений.

Напомним, что в центре Киева на Владимирской горке нагло рубят деревья. При этом данный участок является объектом природно-заповедного фонда и объектом культурного наследия.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве в Голосеевском лесу в урочище Теремки нещадно рубят деревья. Между людьми произошли стычки.

В центре Киева уничтожили знаменитую скульптуру Под Киевом построят три новые развязки
Новости Украины КиевТРЦ
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь