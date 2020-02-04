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Знищують унікальний парк: новий поворот у скандалі з ТРЦ Києва

STYLERЖиття    04.02.2020 - 14:54
Знищують унікальний парк: новий поворот у скандалі з ТРЦ Києва
ТРЦ у Києві (фото: колаж РБК-Україна)

У Києві розгорівся скандал з будівництва ТРЦ біля станції метро "Лісова"

ТРЦ в Києві потрапив у скандал після того, як стало відомо, що під його будівництво вирубується ліс. ТРЦ "Лісова" буде знаходитися між Броварським проспектом, вулицями Кіото і Мурманською. Комунальники прокоментували цю ситуацію.

У Київзеленбуді зазначили, що в 2004 році Київрада передала ТОВ "Жен Сан" земельну ділянку площею 4,01 га в оренду на 25 років для будівництва торговельного центру з багатоповерховим паркінгом біля станції метро "Лісова".

Комунальники на своїй сторінці в Facebook також повідомили, що територія, яку здали в оренду для будівництва ТРЦ, не входить до складу зеленої зони території парку "Кіото".

Знищують унікальний парк: новий поворот у скандалі з ТРЦ Києва

Схема парку та зони будівництва (фото: facebook.com/zelenbud)

Ця ділянка знаходиться поруч біля парку, який в 2018 році було оголошено парком-пам'яткою садово-паркового мистецтва місцевого значення.

При цьому в Київзеленбуді будуть звертатися до Державної екологічної інспекції України, щоб вона провела позапланову перевірку і з'ясувала всі обставини видалення зелених насаджень.

Нагадаємо, що в центрі Києва на Володимирській гірці нахабно рубають дерева. При цьому дана ділянка є об'єктом природно-заповідного фонду та об'єктом культурної спадщини.

Раніше повідомлялося про те, що в Києві в Голосіївському лісі в урочищі Теремки нещадно рубають дерева. Між людьми сталися сутички.

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