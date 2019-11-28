Уничтожает цель в тылу врага: в Украине испытали новейшую крылатую ракету (видео)

В Украине провели успешные испытания крылатой ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун" - аппарат совершил полет на более 250 километров по заданному маршруту и ​​высотах. Об этом рассказал гедиректор и генеральный конструктор гсударственного КБ "Луч" Олег Коростелев, передает Defense Express.

Он подчеркнул, что 28 ноября фактически была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками.

Следующий этап испытания будет направлен на боевые характеристики ракеты.

В Украине успешно испытали крылатую ракету Р-360 комплекса "Нептун" (Фото: defence-ua.com)

Масса ракеты Р-360 составляет 870 кг, а боевая часть весит 150 кг. Дальность пуска - до 280 км, скорость около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн составляет от 3 до 10 метров.

Испытания ракетного комплекса "Нептун" (Фото: скриншот)

Как рассказали в конструкторском бюро, комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет (это полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 секунд.

Видео: В Украине испытали крылатую ракету Р-360 комплекса ЖК-360МЦ "Нептун"

Комплекс "Нептун" может находиться на расстоянии до 25 км от береговой линии, а необходимое время для его развертывания составляет до 15 минут.

В конструкцию крылатой ракеты Р-360 внесли целый ряд нововведений. Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Кроме этого, ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Эта крылатая ракета может обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом.

Ранее в СНБО отмечали, что мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение должен стать одним из главных ударных комплексов, который обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей.

Видео: Головка самонаведения для противокорабельной ракеты Р-360 комплекса "Нептун" является одним из самых сложных элементов крылатой ракеты