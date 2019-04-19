Фото: ракетный комплекс "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Следующий этап испытаний планируется на май

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу секретаря СНБО Александра Турчинова.

Мобильный комплекс крылатых ракет готовится к новым испытаниям. Как сообщает пресс-служба СНБО, Турчинов провел рабочее совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростылевым.

"Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - сказал секретарь СНБО.

Отметим, следующий этап испытаний планируется на май текущего года.

Напомним, 5 апреля в Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун".

В августе 2018 года конструкторское бюро "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".