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СНБО анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун"

Новости » Общество    19.04.2019 - 14:44
СНБО анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун"
Фото: ракетный комплекс "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Следующий этап испытаний планируется на май

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) анонсировал новые испытания крылатых ракет "Нептун". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу секретаря СНБО Александра Турчинова.

Мобильный комплекс крылатых ракет готовится к новым испытаниям. Как сообщает пресс-служба СНБО, Турчинов провел рабочее совещание с разработчиком мобильного комплекса крылатых ракет, генеральным конструктором КБ "Луч" Олегом Коростылевым.

"Мобильный комплекс крылатых ракет "Нептун", который может уничтожать морские и наземные цели, после окончания всех испытаний и принятия на вооружение, должен стать одним из главных ударных комплексов, обеспечит защиту побережья Черного и Азовского морей", - сказал секретарь СНБО.

Отметим, следующий этап испытаний планируется на май текущего года.

Напомним, 5 апреля в Одесской области прошли успешные испытания ракетного комплекса "Нептун". 

В августе 2018 года конструкторское бюро "Луч", которое входит в государственный концерн "Укроборонпром", опубликовало видео новых испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".

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