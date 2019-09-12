Умерли с оружием в руках: на Донбассе погибли два защитника Украины (фото)

11 сентября на Донбассе погибли два украинских военных от вражеской пули - прапорщик Николай Обуховский и матрос Александр Линчевский. Мужчины выполняли свой долг и погибли на посту с оружием в руках, командир и подчиненный погибли вместе смертью храбрых. Об этом стало известно из поста 1-го отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

Отмечается, что прапорщик Обуховский Николай Николаевич, был опытным бойцом, он был на войне с самого ее начала. Вышел из Дебальцево и продолжил службу.

"Имел большую любовь к небу и опыт в парашютном деле. Очень любил свою службу, никогда не отступал назад, жаждал победы и всегда подтверждал это делом. У Николая Николаевича осталась маленькая дочь и жена ...", - сообщили в посте.

Фото: Погибшие на Донбассе Николай Обуховский и Александр Линчевский (facebook.com/36obrmp)

Матрос Линчевский Александр Валерьевич на службе зарекомендовал себя как человек, который не боится выполнять поставленные задачи, он всегда знал, что делать и как правильно. Среди побратимов пользовался большим авторитетом, хоть и служил не так давно.

"Всегда хотел учиться и совершенствовать себя в военном деле. Он служил срочную службу, но когда узнал, что подразделение едет на выполнение задач в ООС, подписал контракт и не сомневаясь поехал к побратимам", - вспоминают о бойце военные.

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