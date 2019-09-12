Померли зі зброєю в руках: на Донбасі загинули два захисника України (фото)

11 вересня на Донбасі загинули два українських військових від ворожої кулі - прапорщик Микола Обухівський і матрос Олександр Лінчевський. Чоловіки виконували свій обов'язок і загинули на посту зі зброєю в руках, командир і підлеглий загинули разом смертю хоробрих. Про це стало відомо з поста 1-го окремого батальйону морської піхоти в Facebook.

Наголошується, що прапорщик Обуховський Микола Миколайович, був досвідченим бійцем, він був на війні з самого її початку. Вийшов з Дебальцево і продовжив службу.

"Мав велику любов до неба та досвід у парашутній справі. Дуже любив свою службу, ніколи не відступав назад, жадав перемоги і завжди підтверджував це справою. У Миколи Миколайовича залишилася маленька дочка і дружина..", - повідомили в пості.

Фото: Загиблі на Донбасі Микола Обухівський та Олександр Лінчевський (facebook.com/36obrmp)

Матрос Лінчевський Олександр Валерійович на службі зарекомендував себе як людина, яка не боїться виконувати поставлені завдання, він завжди знав, що робити і як правильно. Серед побратимів користувався великим авторитетом, хоч і служив не так давно.

"Завжди хотів вчитися і вдосконалювати себе у військовій справі. Він служив строкову службу, але коли дізнався, що підрозділ їде на виконання завдань у ООС, підписав контракт і не вагаючись поїхав до побратимів", - згадують про бійця військові.

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