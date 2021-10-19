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Умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта: у нее был коронавирус

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Тернополь, Вторник 19 октября 2021 14:01
Умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта: у нее был коронавирус Коллаж РБК-Украина: умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта
Автор: Роман Мирончук

Мария Гонта скончалась 18 октября в Тернополе от осложнений, вызванных коронавирусом. Заслуженной артистке Украины было 83 года.

О смерти актрисы театра и кино сообщил Тернопольский академический украинский драматический театр им Т.Г.Шевченко на своей странице в Facebook.

За свое высокое профессиональное мастерство Мария Гонта получила премию им. М. Заньковецкой (2004) орден "Честь и слава Тернопольщины II степени", пожизненную президентскую стипендию.

Гонта сыграла более 100 ролей в таких постановках как "Девушка из легенды", "Дай сердцу волю, заведет в неволю", "Маруся Богуславка", "Запорожец за Дунаем", "Наталка Полтавка" и другие.

Умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта: у нее был коронавирус

Мария Гонта (фото: facebook.com/theatre.te.ua)

Мария Гонта Родилась 17 декабря 1937 в селе Новомалин Ровенской области. В 1956 году она закончила Дубновское культурно-просветительное училище. Училась в студии, действовавшей при Ровенском областном музыкально-драматическом театре.

Умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта: у нее был коронавирус

Мария Гонта (фото: facebook.com/theatre.te.ua)

В скором времени ее зачислили в штат театральной труппы. Изначально она принимала участие в массовых сценах, а потом появлялась на сцене в эпизодических ролях. Позже ей доверили играть уже серьезные роли.

В Тернопольском академическом театре имени Шевченко она начала служить с 1962 года.

Отметим, что Министерство здравоохранения Украины обнародовало информацию, согласно которой, с 26 июня по 26 сентября 2021 года 98,3% невакцинированных украинцев, которым более 60 лет, умерли от осложнений коронавирусной инфекции.

В связи с такой сложной ситуацией врачи просят украинцев записывать своих пожилых родственников на прививку, поскольку это может спасти их жизнь.

Напомним, в Киеве умерла известная фотомодель и светская львица Елена Волк.

Ранее умерла знаменитая оперная певица Бэла Руденко.

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