98% умерших от COVID пенсионеров были невакцинированными, - Минздрав

Пенсионеры в Украине, которые не вакцинируются, умирают от коронавирус почти на 100% чаще, чем люди преклонного возраста, которые сделали прививку от COVID-19.

В сообщении говорится, что согласно данным электронной системы здравоохранения за период с 26 июня по 26 сентября 2021 года, доля невакцинированных умерших от COVID-19 среди людей старше 60 лет достигает 98,3%.

Учитывая такую критическую ситуацию медики просят всех украинцев помочь близким пожилого возраста записаться на прививку.

"Вакцинация спасет их от рисков тяжелого течения болезни, госпитализации или смерти", - говорится в посте Минздрава.

"Поговорите с ними о важности вакцинации, развенчайте мифы и страхи относительно прививки. Найдите ближайший центр/пункт вакцинации поблизости и запишите близких пожилого возраста на прививку по ссылке",- добавили в министерстве.



Добавим, что только в сентябре 97,1% украинцев, которых госпитализировали с "ковидом", были невакцинированными, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

"Недавно были опубликованы данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США, которые показывают, что риск умереть у невакцинированных в 11 раз выше, чем у людей, которые получили две дозы вакцины. Риск заболеть в 6 раз выше у невакцинированных, по сравнению с теми, кто получил две дозы вакцины", - сказал на одном из последних брифингов главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Таким образом, в условиях стремительного распространения коронавируса в Украине единственным способом защититься от тяжелой формы болезни и смерти от нее является вакцинация.