Знаменитая советская и украинская оперная певица Бэла Руденко скончалась в возрасте 88 лет в Москве. Родом артистка из Украины и много лет она выступала в Одессе и Киеве.

О смерти оперной певицы сообщил на своей странице в Facebook критик Андрей Плахов.

Бэла Андреевна Руденко – советская, украинская и российская оперная певица с колоратурным сопрано, педагог и профессор. Родилась 18 августа 1933 года в городе Антрацит Луганской области. В 1956 году окончила Одесскую консерваторию с отличием по классу пения.

Дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета в 1955 году, с 1956 года стала солисткой Киевского театра оперы и балета им. Т. Г. Шевченко. В 27 лет получила звание народной артистки СССР. В 1972 году выступила на сцене Большого театра в Москве и исполнила партию Людмилы в опере "Руслан и Людмила". С 1973 по 1988 год была солисткой Большого театра.

Умерла знаменитая оперная певица Бэла Руденко

В 1992 году возглавила фонд развития Большого театра, а в 1995 году закончила свою сценическую деятельность и стала художественным руководителем оперной труппы Большого театра.

Свою педагогическую деятельность Бэла Руденко начала в Киевской консерватории. С 1971 года начала преподавать в Московской государственной консерватории.

Дважды была замужем. Первый муж – заместитель министра культуры УССР Владимир Ефременко. От этого брака в 1962 году родилась дочь Екатерина. Второй муж – азербайджанский эстрадный певец, композитор и актер Полад Бюльбюль-оглы. В 1975 году от этого брака родился сын Тимур.

В 1960 году получила звание народной артистки СССР и заслуженной артистки Украинской ССР. Сыграла в нескольких фильмах: "Думка", "Человек человеку", "Театр и поклонники", "Иван Сусанин".