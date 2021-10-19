Померла заслужена артистка України Марія Гонта: у неї був коронавірус

Марія Гонта померла 18 жовтня в Тернополі від ускладнень, викликаних коронавірусом. Заслуженій артистці України було 83 роки.

Про смерть актриси театру і кіно повідомив Тернопільський академічний український драматичний театр ім Т. Г. Шевченка на своїй сторінці в Facebook .

За свою високу професійну майстерність Марія Гонта отримала премію ім. М. Заньковецької (2004) орден "Честь і слава Тернопільщини ІІ ступеня", довічну президентську стипендію.

Гонта зіграла понад 100 ролей у таких постановках як "Дівчина з легенди", "Дай серцю волю, заведе в неволю", "Маруся Богуславка", "Запорожець за Дунаєм", "Наталка Полтавка" та інші.

Марія Гонта (фото: facebook.com/theatre.te.ua)

Марія Гонта народилася 17 грудня 1937 року в селі Новомалин Рівненської області. У 1956 році вона закінчила Дубнівське культурно-просвітнє училище. Навчалася в студії, що діяла при Рівненському обласному музично-драматичному театрі.

Марія Гонта (фото: facebook.com/theatre.te.ua)

Незабаром її зарахували в штат театральної трупи. Спочатку вона брала участь у масових сценах, а потім з'являлася на сцені в епізодичних ролях. Пізніше їй довірили грати вже серйозні ролі.

У Тернопільському академічному театрі імені Шевченка вона почала служити з 1962 року.

Зазначимо, що Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило інформацію, згідно з якою, з 26 червня по 26 вересня 2021 року 98,3% невакцинованих українців, яким понад 60 років, померли від ускладнень коронавірусної інфекції.

У зв'язку з такою складною ситуацією лікарі просять українців записувати своїх літніх родичів на щеплення, оскільки це може врятувати їхнє життя.