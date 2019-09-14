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Умерла легенда 80-х: его песни знали все

STYLERПерсоны    14.09.2019 - 09:48
Умерла легенда 80-х: его песни знали все
Эдди Мани умер - причина смерти музыканта и биография (фото: libguides.com)

Артист на весь мир прославился благодаря своим песням

Эдди Мани, известный американский певец и композитор, скончался на 71-м году жизни. Причиной смерти музыканта стал рак. Об этом порталу Variety сообщила семья музыканта.

"Семья Мани с горечью сообщает, что Эдди мирно ушел из жизни сегодня утром. С тяжелым сердцем мы прощаемся с нашим любящим мужем и отцом", — говорится в заявлении представителя семьи музыканта.

Как сообщает издание, незадолго до смерти у артиста диагностировали последнюю стадию рака пищевода. У него сталась жена и пятеро детей.

Умерла легенда 80-х: его песни знали все

Эдди Мани умер - причина смерти музыканта и биография (фото: Jeff Daly / Invision / AP)

В 2018 году в эфир на телевидении вышло реалити-шоу Real Money, в котором рассказывалось о жизни музыканта и его борьбе за свою жизнь после обнаружения страшного диагноза.

Эдди Мани – американский рок-музыкант и автор текстов, который родился в Нью-Йорке 21 марта 1949 года. Будущий музыкант отслужил два года в качестве офицера полиции города после чего оставил службу в правоохранительных органах и всерьез занялся музыкой. Расцвет карьеры музыканта пришелся на середину 1980-х годов после выхода в свет песен Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin и Take Me Home Tonight. В общей сложности певец записал 11 альбомов.

Эдди Мани - Baby Hold On (видео: youtube.com)

Эдди Мани - Take Me Home Tonight (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее умер знаменитый певец, исполнитель культовых советских хитов.

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