ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Померла легенда 80-х: його пісні знали всі

STYLERПерсони    14.09.2019 - 09:48
Померла легенда 80-х: його пісні знали всі
Едді Мані помер - причина смерті музиканта і біографія (фото: libguides.com)

Артист на весь світ прославився завдяки своїм пісням

Едді Мані, відомий американський співак і композитор, помер на 71-му році життя. Причиною смерті музиканта став рак. Про це порталу Variety повідомила сім'я музиканта.

"Сім'я Мані з гіркотою повідомляє, що Едді мирно пішов з життя сьогодні вранці. З важким серцем ми прощаємося з нашим люблячим чоловіком і батьком", — йдеться в заяві представника сім'ї музиканта.

Як повідомляє видання, незадовго до смерті у артиста діагностували останню стадію раку стравоходу. У нього залишилася дружина і п'ятеро дітей.

Померла легенда 80-х: його пісні знали всі

Едді Мані помер - причина смерті музиканта і біографія (фото: Jeff Daly / Invision / AP)

У 2018 році в ефір на телебаченні вийшло реаліті-шоу Real Money, в якому розповідалося про життя музиканта і його боротьбу за своє життя після виявлення страшного діагнозу.

Едді Мані – американський рок-музикант і автор текстів, який народився в Нью-Йорку 21 березня 1949 року. Майбутній музикант відслужив два роки в якості офіцера поліції міста після чого залишив службу в правоохоронних органах і всерйоз зайнявся музикою. Розквіт кар'єри музиканта припав на середину 1980-х років після виходу у світ пісень Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin і Take Me Home Tonight. У загальній складності співак записав 11 альбомів.

Едді Мані - Baby Hold On (відео: youtube.com)

Едді Мані - Take Me Home Tonight (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше помер знаменитий співак, виконавець культових радянських хітів.

Майстер документальної зйомки: помер легендарний фотограф Помер відомий актор з "Рятувальників Малібу" (фото)
Новини України преступлениямузыкант
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся