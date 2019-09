Померла легенда 80-х: його пісні знали всі

Едді Мані помер - причина смерті музиканта і біографія (фото: libguides.com)

Артист на весь світ прославився завдяки своїм пісням

Едді Мані, відомий американський співак і композитор, помер на 71-му році життя. Причиною смерті музиканта став рак. Про це порталу Variety повідомила сім'я музиканта.

"Сім'я Мані з гіркотою повідомляє, що Едді мирно пішов з життя сьогодні вранці. З важким серцем ми прощаємося з нашим люблячим чоловіком і батьком", — йдеться в заяві представника сім'ї музиканта.

Як повідомляє видання, незадовго до смерті у артиста діагностували останню стадію раку стравоходу. У нього залишилася дружина і п'ятеро дітей.

Едді Мані помер - причина смерті музиканта і біографія (фото: Jeff Daly / Invision / AP)

У 2018 році в ефір на телебаченні вийшло реаліті-шоу Real Money, в якому розповідалося про життя музиканта і його боротьбу за своє життя після виявлення страшного діагнозу.

Едді Мані – американський рок-музикант і автор текстів, який народився в Нью-Йорку 21 березня 1949 року. Майбутній музикант відслужив два роки в якості офіцера поліції міста після чого залишив службу в правоохоронних органах і всерйоз зайнявся музикою. Розквіт кар'єри музиканта припав на середину 1980-х років після виходу у світ пісень Baby Hold On, Two Tickets to Paradise, Shakin і Take Me Home Tonight. У загальній складності співак записав 11 альбомів.

Едді Мані - Baby Hold On (відео: youtube.com)

Едді Мані - Take Me Home Tonight (відео: youtube.com)

Нагадаємо, що раніше помер знаменитий співак, виконавець культових радянських хітів.