Его песни знают миллионы: умер легендарный музыкант

Дэн Уорнер умер – причина смерти и биография музыканта (иллюстративное фото: libguides.com)

Музыкант сотрудничал со звездами мирового масштаба

Гитарист Дэн Уорнер умер 4 сентября, однако причина смерти выяснилась только сейчас. Как сообщается, инцидент произошел в любимом баре Shenanigans в Голливуде, где он давал концерт. После окончания выступления он спустился со сцены и рухнул замертво. Об этом сообщает Billboard.

Как сообщается, медицинские эксперты установили причину смерти Уорнера. Как выяснилось, он скончался от сердечного приступа. Медики приехали на место и только констатировали его смерть.

Дэн Уорнер был американским продюсером, автором песен и гитаристом. Он работал с такими артистами, как Майкл Джексон, Мадонна, Шакира, Селин Дион, Барбра Стрейзанд, Хулио и Энрике Иглесиас, Пинк, Рики Мартин и Нелли Фуртадо. В 2011 году был удостоен музыкальной премии "Грэмми" за работу над альбомом испанского певца Алехандро Санса Paraíso Express. Уорнер также был обладателем четырех наград Latin Grammy.

Дэн Уорнер умер – причина смерти и биография музыканта (иллюстративное фото: @dw6string)

К слову, недавно умер знаменитый певец, исполнитель культовых советских хитов. Советский исполнитель Юрий Петерсон, в свое время входивший в состав культовых "Веселых ребят", "Самоцветов", а также популярного в конце 70-х ансамбля "Пламя", скончался на 72-м году жизни.

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