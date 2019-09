Умер артист, который сыграл главную роль в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда" (фото)

Кадр из мюзикла "Иисус Христос - суперзвезда"

Американский певец также был известен по группе Black Sabbath

Известный американский актер и певец Джефф Фенхольт, который сыграл главную роль в мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда", был найден мертвым в собственном доме. Как сообщил его сын, Тристан Фенхольт, в последнее время у артиста были проблемы со здоровьем и незадолго до смерти он жаловался на плохое самочувствие.

Джефф Фенхольт (фото: tmz.com)

Джеффри Крэйг Фенхольт родился 15 сентября 1951 года в штате Огайо, США. С раннего детства увлекался музыкой – роком и хэви-металлом. В 14 лет записал песню Gone Too Far вместе с группой The Fifth Order, которая попала в хит-парад.

В 1971 году Фенхольт прошел отбор и получил главную роль в бродвейском мюзикле "Иисус Христос – суперзвезда". После премьеры он проснулся знаменитым. В течении нескольких лет он гастролировал с театром, который показывал этот мюзикл, увлекался алкоголем и наркотиками. Как он утверждал в интервью, от зависимости его спасла вера в Бога.

В 1974 году его в постановке заменил Тед Ниили, а сам артист с головой ушел в музыку. Через несколько лет он присоединился к легендарной рок-группе Black Sabbath, но спустя время покинул коллектив из-за конфликтов на почве авторства песен из альбома Seventh Star.

В 1980-х годах Фенхольт сотрудничал с другими группами и гастролировал по миру, в том числе и в странах бывшего Советского Союза. Он увлекался христианскими текстами, которые исполнял в стиле рок.

В последние годы он проживал вместе с супругой в пляжном домике в городе Ньюпорт-Бич, штат Калифорния. Также у него имелось ранчо в Колорадо.

