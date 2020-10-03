Умерла известная правозащитница и бывшая политзаключенная: была женой Героя Украины

Известная журналистка, диссидентка и правозащитница Раиса Руденко умерла 3 октября днем, не дожив до своего 81-летия всего полтора месяца.

Об этом глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский рассказал в своем Facebook.

Уроженка села Петровка Синельниковского района под Днепром Раиса Афанасьевна (девичья фамилия - Каплун) даже в почтенном возрасте активно продолжала участвовать в общественной жизни как член-основатель и секретарь Научного общества имени Сергея Подолинского, созданного в 1999 году. Она была многолетним членом и активным участником Киевского и Всеукраинского общества политзаключенных и репрессированных.

Раиса Руденко в 1976 году - секретарь Украинской Хельсинкской группы (фото: nbuv.gov.ua)

В 2006 году Руденко была награждена указом президента орденом "За мужество" I степени и двумя медалями за особые заслуги перед Украиной.

Раиса Руденко в 1987 году в ссылке (фото: nbuv.gov.ua)

За год до кончины Раиса Афанасьевна передала архивное наследство мужа Николая Руденко на постоянное хранение в казну духовного достояния украинской нации - Институт рукописей Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

Супруг правозащитницы Николай Руденко - Герой Украины, известный писатель, прозаик, философ, космолог, экономист, автор более 40 изданных книг, ветеран, бывший диссидент и многолетний политический узник советских тюрем и концлагерей, борец за права человека, один из основателей Украинской Хельсинкской группы.

Их дружба и активное сотрудничество начались с 1969 года. Уже как жена, Раиса Афанасьевна до последних лет жизни Николая Даниловича (1920-2004) разделяла с ним все тяготы репрессий, побед на правозащитной поприще, творческих достижений, общественного признания и любви.

Раиса Руденко со своим мужем Николаем Руденко (фото: facebook.com/oksent)

Ранее сообщалось, что в сентябре в Днепре умерла легендарная политзаключенная Мария Засименко-Бонацкая, которая была связной УПА.

Также мы писали, что в феврале на Донбассе умер легендарный парамедик Игорь Надолько с позывным "Фаш", который спас более 400 жизней.