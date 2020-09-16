В Днепре умерла легендарная политзаключенная: была связной УПА

В Днепре умерла известная диссидентка (Коллаж РБК-Украина)

Женщина много лет провела в лагерях и была реабилитирована в 1992 году

В Днепре умерла политзаключенная, связная УПА Мария Засименко-Бонацкая. Женщина была награждена в 2019 году орденом княгини Ольги и до последних дней принимала активное участие в общественных мероприятиях. Ей было 87 лет.

Как рассказали в издании "Радио Свобода", Мария Засименко-Бонацкая была родом из Ровенской области. В 10-летнем возрасте она стала помогать воинам УПА. Она была их проводницей на местности и связной. Также она переписывала поэзию украинских классиков и собственные патриотические стихи для бойцов Украинской повстанческой армии.

Когда Марии Засименко-Бонацкой было 15 лет, ее арестовали прямо в школе, во время урока украинского языка. Ее письмо обнаружили у одного из задержанных. Год украинка провела в тюрьме, а потом ее приговорили к 10 годам лагерей с конфискацией имущества. Свой срок она отбывала в Мордовии и там увлеклась вышивкой.

После ссылки она вернулась в Украину, но ее здоровье было подорвано, и она передвигалась на костылях.

Сила воли и упорство помогли ей преодолеть болезнь, и она смогла получить образование, выйти замуж и родить троих детей. Получить диплом журналиста ей помешала "плохая биография", но она много лет проработала библиотекарем. Издала несколько книг с поэзией, а также воспоминания о лагере.

В 1992 году Засименко-Бонацкую реабилитировали. В 2019 году она была гостьей на музейной выставке о диссидентах и ей вручили государственную награду – Орден княгини Ольги. В Днепре она была последней диссиденткой и экс-политзаключенной.

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