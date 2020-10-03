Померла відома журналістка-дружина Героя України

Відома журналістка, дисидентка і правозахисниця Раїса Руденко померла 3 жовтня вдень, не доживши до свого 81-річчя всього півтора місяця.

Про це голова Національного союзу письменників України Михайло Сидоржевський розповів у своєму Facebook.

Уродженка села Петрівка Синельниківського району під Дніпром Раїса Опанасівна (дівоче прізвище - Каплун) навіть у поважному віці активно брала участь у суспільному житті як член-засновник і секретар Наукового товариства імені Сергія Подолинського, створеного у 1999 році. Вона була багаторічним членом і активним учасником Київського і Всеукраїнського товариства політв'язнів і репресованих.

Раїса Руденко в 1976 році - секретар Української Гельсінської групи (фото: nbuv.gov.ua)

У 2006 році Руденко була нагороджена указом президента орденом "За мужність" I ступеня та двома медалями за особливі заслуги перед Україною.

Раїса Руденко в 1987 році у засланні (фото: nbuv.gov.ua)

За рік до кончини Раїса Опанасівна передала архівну спадщину чоловіка Миколи Руденка на постійне зберігання до скарбниці духовного надбання української нації - Інституту рукописів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.

Чоловік правозахисниці Микола Руденко - Герой України, відомий письменник, прозаїк, філософ, космолог, економіст, автор понад 40 виданих книг, ветеран, колишній дисидент і багаторічний політичний в'язень радянських тюрем і концтаборів, борець за права людини, один із засновників Української Гельсінської групи.

Їх дружба й активне співробітництво почалися з 1969 року. Вже як дружина, Раїса Опанасівна до останніх років життя Миколи Даниловича (1920-2004) поділяла з ним всі тяготи репресій, перемог на правозахисному терені, творчих досягнень, громадського визнання і любові.

Раїса Руденко зі своїм чоловіком Миколою Руденком (фото: facebook.com/oksent)

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