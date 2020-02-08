ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На Донбассе умер легендарный парамедик: спас более 400 жизней

STYLERВойна    08.02.2020 - 11:19
На Донбассе умер легендарный парамедик: спас более 400 жизней
Игорь Надолько с позывным "Фаш" (фото: facebook.com/julia.paevska)

Парамедик Игорь Надолько не покидал фронт все шесть лет войны

На Донбассе умер ветеран войны и легендарный парамедик Игорь Надолько с позывным "Фаш", который отдал последние годы своей жизни помощи украинским бойцам на передовой.

Игорь шесть лет не покидал передовую. Его боевой путь начался со 129 ОБр, потом служил в 131 ОБр, из которой после переформатирования перешел в 28 бригаду отдельного мотопехотного батальон. Там он служил до апреля 2017-го.

За годы службы четыре раза был контужен. Последние два года Игорь был добровольцем-парамедиком в составе "Ангелов Тайры", а также волонтером в "Самообороні Мариуполя", инструктором тактической медицины.

На Донбассе умер легендарный парамедик: спас более 400 жизней

На Донбассе умер Игорь Надолько с позывным "Фаш" (скрин: facebook.com/julia.paevska)

О смерти медика сообщила в Facebook его коллега парамедик Юлия Паевская.

"Сегодня перестало биться сердце нашего ангела Игорь Надолько (Фаш). У меня нет ни слов ни сил писать длинно об этом. Скажу только что потеря эта невосполнима", - написала Юлия.

По словам его коллеги, за два года службы парамедиком в "Ангелах" Игорь оказал первую помощь и вернул к жизни более 400 человек, как гражданских и военных.

"Фаш" родился в Мариуполе. У парамедика остался 14-летний сын.

Вечная память Героям: вражеский снайпер забрал жизни двух украинских бойцов Когда и при каких условиях закончится война на Донбассе: прогноз астролога
Новости Украины война
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь