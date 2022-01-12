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Умерла бессменный издатель Vogue UA Елена Чернова

Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 12 января, внезапно умерла бессменный издатель Vogue UA Елена Чернова. Причиной смерти стала болезнь, но какая не уточняется.

О трагедии сообщает холдинг "Медиа Группа Украина" на своей странице в Facebook.

Глава холдинга Евгений Бондаренко выразил соболезнования родным и близким Елены Черновой, а также отметил, что она была удивительным, глубоким, мудрым человеком и выдающимся профессионалом.

"Елена сделала очень много знаковых для украинской медиа-индустрии проектов, и самым важным и любимым для нее был, без сомнения, Vogue UA", - заявил Бондаренко.

Елена Чернова (фото: facebook.com/mgukraina)

Главный редактор Vogue UA Филипп Власов добавил, что Елена несмотря ни на что всегда шла к успеху и была настоящий другом и наставником.

Отметим, что Елена Чернова начала работать в медиабизнесе в 1994 году. С 2000 по 2002 она занимала должность главного редактора "Натали". В 2002 году она вместе с Владимиром Чеповым стала организатором издательства "Караван Медиа".

С января 2008 года была руководителем группы глянцевых журналов в "Украинском Медиа Холдинге".

Напомним, при невыясненных обстоятельствах умер звезда сериала "Глухарь" Алексей Герилович. Его нашли в собственной квартире в Москве. При этом актер был абсолютно голым.

Его тело было обнаружено на кухне. При этом возле него лежал пакет с лекарством. Предварительно смерть наступила в результате сердечной недостаточности.

Ранее ушел из жизни знаменитый голливудский комик и актер Боб Сагет. Тело 65-летнего американца обнаружили в номере отеля The Ritz-Carlton в Орландо.

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