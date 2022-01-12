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Звезда сериала "Глухарь" умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарства

Новина українською →
Москва, Среда 12 января 2022 16:45
Звезда сериала "Глухарь" умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарства Фото: актер Алексей Герилович (Instagram/gerilovich.aleksei)
Автор: Владимир Костырин

Российский актер Алексей Герилович был обнаружен мертвым в собственной квартире в Москве. 48-летняя звезда сериалов "Глухарь", "Интерны" и "Адвокат" был совершенно без одежды в своей кухне, а возле тела находился пакет с лекарством.

Об этом 12 января передают росСМИ.

Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. При этом все обстоятельства в настоящее время выясняются.

По данным прессы, тело Гериловича обнаружил друг актера, который зашел в его квартиру, воспользовавшись своим ключом. Сообщается, что Алексей несколько дней не выходил на связь, и его родные и близкие стали бить тревогу.

Как рассказал мужчина, он увидел Гериловича обнаженным без признаков жизни на кухне. Под ним был пакет с лекарством.

Через месяц с небольшим актеру исполнилось бы 49 лет.

Правоохранители сообщают, что на теле Алексея следов, свидетельствующих о возможной насильственной смерти, не обнаружено.

Герилович родился 18 февраля 1973 года. Актерскому ремеслу учился в Белорусской государственной академии искусств (мастерская Е.Монаковой) и в Школе актерского мастерства Юрия Грымова.

Активно начал сниматься в кино с 2005 года. Алексей Герилович наиболее известен своими ролями в сериалах "Универ" (2008 год), "Глухарь" (2008 год), "Паутина" (2009 год), "Закон каменных джунглей" (2015 год), "Шелест" (2016 год).

Обладал великолепной атлетической подготовкой, отличался физической силой, занимался бодибилдингом.

Звезда сериала &quot;Глухарь&quot; умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарстваЗвезда сериала &quot;Глухарь&quot; умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарстваЗвезда сериала &quot;Глухарь&quot; умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарства

Актер Алексей Герилович (фото: kino-teatr.ru / vsetreneri.ru)

Звезда сериала &quot;Глухарь&quot; умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарства

Алексей Герилович (фото: кадр из сериала "Глухарь")

Напомним, в марте 2021-го при странных обстоятельствах умер еще один актер сериала "Глухарь" Всеволод Хабаров, которого обнаружили мертвым в своей квартире. Многие помнят его по роли вождя племени в фильме "Зверобой".

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