Звезда сериала "Глухарь" умер при невыясненных обстоятельствах: возле тела нашли лекарства

Российский актер Алексей Герилович был обнаружен мертвым в собственной квартире в Москве. 48-летняя звезда сериалов "Глухарь", "Интерны" и "Адвокат" был совершенно без одежды в своей кухне, а возле тела находился пакет с лекарством.

Об этом 12 января передают росСМИ.

Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность. При этом все обстоятельства в настоящее время выясняются.

По данным прессы, тело Гериловича обнаружил друг актера, который зашел в его квартиру, воспользовавшись своим ключом. Сообщается, что Алексей несколько дней не выходил на связь, и его родные и близкие стали бить тревогу.

Как рассказал мужчина, он увидел Гериловича обнаженным без признаков жизни на кухне. Под ним был пакет с лекарством.

Через месяц с небольшим актеру исполнилось бы 49 лет.

Правоохранители сообщают, что на теле Алексея следов, свидетельствующих о возможной насильственной смерти, не обнаружено.

Герилович родился 18 февраля 1973 года. Актерскому ремеслу учился в Белорусской государственной академии искусств (мастерская Е.Монаковой) и в Школе актерского мастерства Юрия Грымова.

Активно начал сниматься в кино с 2005 года. Алексей Герилович наиболее известен своими ролями в сериалах "Универ" (2008 год), "Глухарь" (2008 год), "Паутина" (2009 год), "Закон каменных джунглей" (2015 год), "Шелест" (2016 год).

Обладал великолепной атлетической подготовкой, отличался физической силой, занимался бодибилдингом.

Актер Алексей Герилович (фото: kino-teatr.ru / vsetreneri.ru)

Алексей Герилович (фото: кадр из сериала "Глухарь")