Умер звезда фильма "Новый человек-паук": все подобности

Иррфан Кхан умер в возрасте 53 лет (фото: torange.biz)

Известный индийский актер Иррфан Кхан умер в Мумбаи

Иррфан Кхан, знаменитый индийский актер, который снимался в Голливуде и Болливуде, скончался в больнице в Мумбаи, Индия. Звезде фильмов "Миллионер из трущоб", "Жизнь Пи" и "Новый Человек-паук" было 53 года.

Официальный представитель актера заявил, что Кхан с 2018 года боролся с раком о котором узнал после того как в него ударила молния. При этом он был сильным человеком и всегда всех вдохновлял.

Иррфан Кхан (фото: wikipedia.org)

Врачи диагностировали Кхау нейроэндокринную опухоль. О смерти актера написал индийский режиссер Шооит Сиркар на своей странице в Twitter.

Скриншот с Twitter

"Мой дорогой друг Иррфан. Ты сражался, и сражался, и сражался. Я всегда буду гордиться тобой... Мы встретимся снова... Соболезнования Сутапе и Бабилу. Ты тоже сражалась, Сутапа, ты сделала все возможное в этой битве", - написал Сиркар.

Стоит отметить, что Иррфан Кхан снимался еще в таких фильмах как "Воин", "Макбул", "Ее сердце", "Инферно".

Иррфан Кхан в фильме "Жизнь Пи" (скриншот с видео)

Напомним, что ушел из жизни оскароносный автор мультфильма "Том и Джерри" Джин Дейч. Он скончался в возрасте 95 лет в своей квартире в Праге. Кроме "Тома и Джерри" он также работал и над другими популярными мультфильмами, включая "Моряк Папай" "Гиганты", "Хоббит", "Алиса в Париже", "Дневник паучка".

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