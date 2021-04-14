Умер знаменитый украинский скульптор Владимир Чепелик: автор известных памятников в Киеве

Чепелик родился 17 октября 1945 года в Киеве. В 1972 году он окончил Национальную академию изобразительного искусства и архитектуры. В течение 30 лет он возглавлял Национальный союз художников.

Был награжден почетной грамотой Кабинета Министров (1998), золотой медалью Академии искусств Украины (2005), Почетной грамотой Верховной Рады Украины (2005), орденом "За заслуги" I (2007), II (2004) и III (1998) степеней и пр.

Известность Чепелик получил как автор памятника Михаилу Грушевскому, который находится в Киеве возле Дома учителя.

Памятник Михаилу Грушевскому (фото: fakty.ua)

Еще одна его известная работа - это памятник народному артисту Николаю Яковченко. Он установлен в парке перед театром Ивана Франко, на сцене которого Яковченко играл с 1928 года.

Памятник Николаю Яковченко (фото: wikipedia.org)

В Киеве также есть еще одна его знаменитая работа. Речь идет о памятнике жертвам чернобыльской аварии, который находится на Святошино.

Памятник жертвам чернобыльской аварии (фото: fakty.ua)

Стоит отметить, что памятники авторства Чепелика установлены и в других городах Украины, а также и за пределами страны.