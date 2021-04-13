ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер известный украинский радиоведущий: на его передачах выросло не одно поколение

Новина українською → Львов, Вторник 13 апреля 2021 15:41
Умер известный украинский радиоведущий: на его передачах выросло не одно поколение Фото: Во Львове умер радиоведущий Игорь Мосесов (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове остановилось сердце известного радиоведущего Игоря Мосесова. Он почти 30 лет работал ведущим на радио "Львівська хвиля" – программ Jazz Pro и "Музыка из ящичка".

Об смерти Игоря Мосесова сообщили на странице радиостанции в Facebook.

Незадолго до смерти Игорь Мосесов написал на своих страницах в социальных сетях, что ложится в больницу из-за проблем с сердцем. В сети друзья и коллеги начали сбор помощи на лечение. Однако 13 апреля радиоведущего не стало. Известно также, что совсем недавно у Мосесова умер брат.

"Перестало биться сердце нашего друга, главного меломана Львова Игоря Мосесова. Именно в его исполнении слушатели слышали программы Jazz Pro, "Музыка из ящичка и не только". Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью…", - говорится в сообщении.

Умер известный украинский радиоведущий: на его передачах выросло не одно поколение

Во Львове умер известный радиоведущий Игорь Мосесов

К соболезнованиям присоединился и мэр Львова Андрей Садовой.

"Очень грустно, когда уходят такие профессиональные люди. Искренние соболезнования близким и коллективу господина Игоря", - отметил Садовой.

Игорь Мосесов родился 3 сентября 1952 года. Впервые в эфир радио "Львівська хвиля" вышел в сентябре 1992 года. На его музыкальных программах выросло не одно поколение и как признаются украинцы, благодаря Игорю Мосесову у них сформировался отличный музыкальный вкус.

У него осталась жена и дочь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минске умер легендарный солист ВИА "Песняры".

А также рассказывали о том, что известный телеведущий рассказал о смерти родителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления радио
LITE
Рамадан 2021: лучшие поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках
Рамадан 2021: лучшие поздравления с праздником в прозе, стихах и открытках