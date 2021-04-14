Помер визначний український скульптор Володимир Чепелик: автор відомих пам'ятників у Києві

Чепелик народився 17 жовтня 1945 року в Києві. У 1972 році він закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Протягом 30 років він очолював Національну спілку художників.

Був нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів (1998), золотою медаллю Академії мистецтв України (2005), Почесною грамотою Верховної Ради України (2005), орденом "За заслуги" I (2007), II (2004) і III (1998) ступенів та ін.

Популярність Чепелик отримав як автор пам'ятника Михайлу Грушевському, який знаходиться у Києві біля Будинку вчителя.

Пам'ятник Михайлу Грушевському (фото: fakty.ua)

Ще одна його відома робота - це пам'ятник народному артисту Миколі Яковченку. Він встановлений у парку перед театром Івана Франка, на сцені якого Яковченко грав з 1928 року.

Пам'ятник Миколі Яковченку (фото: wikipedia.org)

У Києві також є ще одна його знаменита робота. Мова йде про пам'ятник жертвам чорнобильської аварії, який знаходиться на Святошино.

Пам'ятник жертвам чорнобильської аварії (фото: fakty.ua)

Варто зазначити, що пам'ятники авторства Чепелика встановлені і в інших містах України, а також і за межами країни.