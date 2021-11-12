Умер знаменитый советский сатирик Коклюшкин: на его юморе выросло не одно поколение

В Москве скончался знаменитый советский и российский сатирик, писатель, телеведущий и сценарист Виктор Коклюшкин. Он не дожил всего несколько недель до 76 дня рождения. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Об этом сообщают в российских Telegram -каналах.

Виктор Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. В юности сменил множество профессий – от старшего инженера по охране до реставратора памятников истории и культуры.

В 1969 году начал литературную деятельность и стал публиковать юмористические рассказы в различных журналах и газетах.

В 1972 году Виктора Коклюшкина впервые пригласили выступить на сцене, а в 1980 году он начал писать для эстрады.

В 1981 году он окончил Высшие театральные курсы ГИТИСа. Он выступал на сцене как автор-исполнитель, а также его монологи и рассказы читали многие известные сатирики: Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Елена Степаненко. В 1985 году он начал активно работать на телевидении.

Коклюшкин стал автором многих известных монологов, рядя пьес и программ. Работал как сценарист для театра.

Участвовал в известных программах: "Аншлаг", "Смехопанорма", "Кривое зеркало". Выпускал собственную программу вместе с Ефимом Шифриным "Юмориста вызывали?".

Рассказа Коклюшкина были переведены на многие языки мира, на его счету 13 книг с рассказами, повестями и романами. Обладатель многих литературных премий.

Отличительная черта Коклюшкина – его необычный тембр голоса и отсутствие даже легкой улыбки на сцене.

Виктор Коклюшкин - лучшие монологи