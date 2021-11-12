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Помер знаменитий радянський сатирик Коклюшкін: на його гуморі виросло не одне покоління

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Росія, П'ятниця 12 листопада 2021 12:51
Помер знаменитий радянський сатирик Коклюшкін: на його гуморі виросло не одне покоління Помер знаменитий сатирик Віктор Коклюшкін (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Москві помер знаменитий радянський і російський сатирик, письменник, телеведучий і сценарист Віктор Коклюшкін. Він не дожив лише кілька тижнів до 76 дня народження. По попереднім даним, смерть настала в результаті гострої серцевої недостатності.

Про це повідомляють в російських Telegram-каналах.

Віктор Коклюшкін народився 27 листопада 1945 року в Москві. В юності змінив безліч професій - від старшого інженера з охорони до реставратора пам'яток історії та культури.

У 1969 році почав літературну діяльність і став публікувати гумористичні оповідання в різних журналах і газетах.

У 1972 році Віктора Коклюшкіна вперше запросили виступити на сцені, а з 1980 року він почав писати для естради.

У 1981 році він закінчив Вищі театральні курси ГІТІСу. Він виступав на сцені як автор-виконавець, а також його монологи та оповідання читали багато відомих сатириків: Євген Петросян, Володимир Винокур, Юхим Шифрін, Олена Степаненко. У 1985 році він почав активно працювати на телебаченні.

Коклюшкін став автором багатьох відомих монологів, рядячи п'єс і програм. Працював як сценарист для театру.

Брав участь у відомих програмах:" Аншлаг"," Сміхопанорма","Криве дзеркало". Випускав власну програму разом з Юхимом Шифріним "Гумориста викликали?".

Розповіді Коклюшкіна були переведені на багато мов світу, на його рахунку 13 книг з розповідями, повістями та романами. Володар багатьох літературних премій.

Відмінна риса Коклюшкіна - його незвичайний тембр голосу і відсутність навіть легкої посмішки на сцені.

Віктор Коклюшкін - кращі монологи

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помер зірка фільму "Квантовий стрибок"

А також розповідали про те, що помер екснардеп Юхим Звягільський.

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