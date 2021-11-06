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Умер экс-нардеп Звягильский

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Украина, Суббота 06 ноября 2021 13:36
Умер экс-нардеп Звягильский Фото: Ефим Звягильский (wikipedia.org, Вадим Чуприна)
Автор: Александр Белоус

Бывший народный депутат Ефим Звягильский умер после того, как он в тяжелом состоянии находился в больнице. Он скончался в возрасте 88 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию адвоката Татьяны Зелькиной в Facebook.

Как отметила адвокат, Звягильский пять дней назад находился в реанимации и ситуация была критической.

Звягильский был народным депутатом Украины с первого по восьмой созыв. В 2019 году он впервые отказался баллотироваться в парламент.

Звягильский исполнял обязанности премьер-министра Украины в 1993-1994 годах, депутат Верховной рады Украины (1990-2019), доктор технических наук, профессор, герой социалистического труда (1986), герой Украины (2003).

В 2000-х годах поддерживался Партией регионов и входил в состав ее фракции в Раде, с 2014 года - Оппозиционного блока.

Звягильский много лет был директором шахты имени Засядько.

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