Умер знаменитый пятикратный обладатель Кубка Стэнли

Во вторник, 5 января, оборвалась жизнь легендарного тренера канадского хоккейного клуба "Эдмонтон Ойлерз" и пятикратного обладателя Кубка Стэнли Джона Маклера. Он скончался на 87 году жизни.

У Маклера более 50 лет профессионального хоккейного опыта в качестве совладельца, генерального менеджера, тренера и игрока. О его смерти сообщил клуб "Эдмонтон Ойлерз".

Маклер добыл свою первую победу в Кубке Стэнли в 1984 году как помощник тренера в штабе "Ойлерз", а потом в 1985 году, прежде чем стал ассистентом главного тренера. После еще двух побед в Кубке с клубом в 1987 и 1988 годах, он возглавил команду в 1989 году. В 1990 году стал обладателем пятого титула НХЛ за 7 лет.

Джон Маклер в центре (фото: nhl.com)

Маклер родился в 1934 году в Мидленде, Онтарио, а вырос в Париже, Онтарио. В течение 13 сезонов работал защитником в низших лигах, сыграв большую часть своей карьеры в Восточной хоккейной лиге.

Свою профессиональную тренерскую карьеру в качестве игрока/тренера он начал в 1959 году в команде "Нью-Йорк Роверс". После чего он 20 лет работал в командах "Нью-Йорк Рейнджерс", "Миннесота Норт Старз" и "Ванкувер Кэнакс". Потом в 1981 году начал свою карьеру в "Эдмонтон Ойлерз".

В 1991 году Маклер оставил "Ойлерз" и начал работать в "Баффало Сейбрз" в качестве директора клуба. Но потом он стал главным тренером команды и на этой должности оставался четыре года.

В 1994 году Маклер выиграл премию Джека Адамса как тренер года в НХЛ. В 1995 году он ушел с должности тренера и сосредоточился на своих фронт-офисных обязанностях.

В последний раз Маклер работал в НХЛ как главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" с 1997 по 2000 год.

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