Умер культовый музыкант: его песни поют миллионы футбольных фанатов

В Англии умер легендарный музыкант Джерри Марсден. Причиной смерти культового исполнителя и лидера группы Gerry & The Pacemakers стала болезнь сердца. Ему было 78 лет.

"После разговора с семьей я должен сказать вам, что легендарный Джерри Марсден после продолжительной болезни, связанной с сердцем, к сожалению, скончался (в сентябре 2003 года Марсден перенес тройное шунтирование, а в 2016-м ему сделали втору операцию на сердце - ред.). Посылаю всю любовь мира Полине и его семье. Ты никогда не будешь один", - написал в Twitter друг артиста, диджей Пит Прайс.

За что Марсдена любят футбольные фанаты

Джерри родился в Ливерпуле. В начале-середине 60-х годов он со своей группой Gerry & The Pacemakers выпустили хиты "How Do You Do It", "It's Gonna Be Alright" и другие. Эти песни конкурировали в популярности с композициями еще одной известной на то время ливерпульской команды - The Beatles.

Но, наверное, самую большую известность Gerry & The Pacemakers принес трек "You Never Walk Alone". Эта песня является гимном футбольных клубов "Ливерпуль" и "Селтик", а также чуть ли не самой любимой футбольными фанатами во всем мире композицией.

Топ песен Джерри Марсдена помимо "You Never Walk Alone"

"How Do You Do It"

Gerry & The Pacemakers - "How Do You Do It"

"Don't Let the Sun Catch You Crying"

Gerry & The Pacemakers - "Don't Let the Sun Catch You Crying"

"Ferry Cross The Mersey"

Gerry & The Pacemakers - "Ferry Cross The Mersey"

Фанаты "Ливерпуля" поют песню Gerry & The Pacemakers "You'll Never Walk Alone"

