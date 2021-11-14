UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Умер знаменитый актер: звезда "Кармелиты" и "Счастливы вместе"

Автор: Роман Мирончук

Игорь Бондаренко скончался в Москве в возрасте 55 лет. Долгие годы он страдал недугом. Известный российский актер ушел из жизни, в пятницу, 14 ноября.

Об этом сообщает театр "ФЭСТ", в котором долгие годы служил Бондаренко.

"Он был выдающимся мастером сцены. Над его комическими персонажами зрители хохотали до слез, а трагические роли заставляли сжиматься сердца. И каждая роль была сделана тонко, безмерно талантливо, проработана до мелочей", - говорится в сообщении.

Игорь Бондаренко (фото: thefest.ru)

Отметим, что телезрители знают Бондаренко по ролям в таких популярных сериалах, как "Кармелита", "Счастливы вместе", "Хитровка", "Восьмидесятые" и "Реальные пацаны".

Пользователи сети выразили свои соболезнования.

  • Какая неожиданная, печальная новость. Мои соболезнования родным и коллегам. Замечательный актер!
  • Светлая память прекрасному и талантливому актеру. Очень горько осознавать, какая это утрата для всех - для театра, для зрителей, для родны и друзей;
  • Царствие небесное любимому актеру театра "ФЭСТ"!!! Огромная потеря для зрителя!!!
  • Соболезнования родным близким. Светлая память;
  • Очень тяжелая новость. С Братца Кролика в его исполнении началось наше знакомство с Фэстом (и мое, пятилетнее, с театром вообще). Когда с одноклассниками, уже на первых взрослых спектаклях, спорили, кому дарить общий от всех букет, часто сходились на его кандидатуре - ибо его исполнение нравилось всем.

Напомним, умер знаменитый советский сатирик Виктор Коклюшкин.

Ранее умер знаменитый американский актер Дин Стоквелл, который был звездой "Дюны" и "Квантового скачка".

Читайте РБК-Украина в Google News
актер