Помер знаменитий актор: зірка "Кармеліти" і "Щасливі разом"
Ігор Бондаренко помер у Москві у віці 55 років. Довгі роки він страждав недугом. Відомий російський актор пішов з життя, в п'ятницю, 14 листопада.
Про це повідомляє театр "ФЕСТ", в якому довгі роки служив Бондаренко.
"Він був видатним майстром сцени. Над його комічними персонажами глядачі реготали до сліз, а трагічні ролі змушували стискатися серця. І кожна роль була зроблена тонко, безмірно талановито, опрацьована до дрібниць", - йдеться в повідомленні.
Ігор Бондаренко (фото: thefest.ru)
Зазначимо, що телеглядачі знають Бондаренко за ролями в таких популярних серіалах, як "Кармеліта", "Щасливі разом", "Хитровка", "Вісімдесяті" і "Реальні пацани".
Користувачі мережі висловили свої співчуття.
- Яка несподівана, сумна новина. Мої співчуття рідним і колегам. Чудовий актор!
- Світла пам'ять прекрасному і талановитому акторові. Дуже гірко усвідомлювати, яка це втрата для всіх -для театру, для глядачів, для рідні і друзів;
- Царство небесне улюбленому акторові театру "ФЕСТ"!!! Величезна втрата для глядача!!!
- Співчуття рідним близьким. Світла пам'ять;
- Дуже важка новина. З Братика Кролика в його виконанні почалося наше знайомство з Фестом (і моє, п'ятирічне, з театром взагалі). Коли з однокласниками, вже на перших дорослих виставах, сперечалися, кому дарувати спільний від усіх букет, часто сходилися на його кандидатурі - бо його виконання подобалося всім.
Нагадаємо, помер знаменитий радянський сатирик Віктор Коклюшкін.
Раніше помер знаменитий американський актор Дін Стоквелл, який був зіркою "Дюни" і "Квантового стрибка".