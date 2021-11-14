Помер знаменитий актор: зірка "Кармеліти" і "Щасливі разом"

Ігор Бондаренко помер у Москві у віці 55 років. Довгі роки він страждав недугом. Відомий російський актор пішов з життя, в п'ятницю, 14 листопада.

Про це повідомляє театр "ФЕСТ", в якому довгі роки служив Бондаренко.

"Він був видатним майстром сцени. Над його комічними персонажами глядачі реготали до сліз, а трагічні ролі змушували стискатися серця. І кожна роль була зроблена тонко, безмірно талановито, опрацьована до дрібниць", - йдеться в повідомленні.

Ігор Бондаренко (фото: thefest.ru)

Зазначимо, що телеглядачі знають Бондаренко за ролями в таких популярних серіалах, як "Кармеліта", "Щасливі разом", "Хитровка", "Вісімдесяті" і "Реальні пацани".

Користувачі мережі висловили свої співчуття.