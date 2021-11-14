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Помер знаменитий актор: зірка "Кармеліти" і "Щасливі разом"

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Москва, Неділя 14 листопада 2021 17:37
Помер знаменитий актор: зірка "Кармеліти" і "Щасливі разом" Фото: помер відомий російський актор Ігор Бондаренко
Автор: Роман Мирончук

Ігор Бондаренко помер у Москві у віці 55 років. Довгі роки він страждав недугом. Відомий російський актор пішов з життя, в п'ятницю, 14 листопада.

Про це повідомляє театр "ФЕСТ", в якому довгі роки служив Бондаренко.

"Він був видатним майстром сцени. Над його комічними персонажами глядачі реготали до сліз, а трагічні ролі змушували стискатися серця. І кожна роль була зроблена тонко, безмірно талановито, опрацьована до дрібниць", - йдеться в повідомленні.

Помер знаменитий актор: зірка &quot;Кармеліти&quot; і &quot;Щасливі разом&quot;

Ігор Бондаренко (фото: thefest.ru)

Зазначимо, що телеглядачі знають Бондаренко за ролями в таких популярних серіалах, як "Кармеліта", "Щасливі разом", "Хитровка", "Вісімдесяті" і "Реальні пацани".

Користувачі мережі висловили свої співчуття.

  • Яка несподівана, сумна новина. Мої співчуття рідним і колегам. Чудовий актор!
  • Світла пам'ять прекрасному і талановитому акторові. Дуже гірко усвідомлювати, яка це втрата для всіх -для театру, для глядачів, для рідні і друзів;
  • Царство небесне улюбленому акторові театру "ФЕСТ"!!! Величезна втрата для глядача!!!
  • Співчуття рідним близьким. Світла пам'ять;
  • Дуже важка новина. З Братика Кролика в його виконанні почалося наше знайомство з Фестом (і моє, п'ятирічне, з театром взагалі). Коли з однокласниками, вже на перших дорослих виставах, сперечалися, кому дарувати спільний від усіх букет, часто сходилися на його кандидатурі - бо його виконання подобалося всім.

Нагадаємо, помер знаменитий радянський сатирик Віктор Коклюшкін.

Раніше помер знаменитий американський актор Дін Стоквелл, який був зіркою "Дюни" і "Квантового стрибка".

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