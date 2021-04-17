Умер выдающийся украинец Владимир Яворивский, писатель и политик

Борец за независимость Украины в XX веке, писатель, поэт, прозаик, журналист, председатель Национального союза писателей Украины (2001 - 2011 гг.), радио ведущий, сценарист Яворивский был также народным депутатом I, II, IV-VІІ созывов.

Владимир Яворивский (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)

"Завершил земной путь выдающийся украинец Владимир Яворивский. Писатель, Шевченковский лауреат, который в пору становления нашей независимости своим словом зажигал сердца миллионов", - написал Шкляр.

Также он рассказал, что Яворивский фонтанировал энергией, несравненным юмором, удивительной работоспособностью.

"После романов о княгине Ольге, Ивана Мазепе, до последнего дня работал над книгой всей своей жизни о Тарасе Шевченко. Теперь он ушел", - говорится в публикации.

Владимир Яворивский (фото: uk.wikipedia.org)

Биография, политический и творческий путь Яворивского

Владимир Яворивский родился 11 октября 1942 года в селе Текливка, которое в то время входило в состав провинции Королевства Румыния, созданной на территории украинской Винницкой области. В 1964 году закончил Одесский государственный университет имени Ильи Мечникова по специальности "Украинский язык и литература". Работал в разных СМИ, как в печатных, так и на телевидении. Занимался политикой, был одним из основателем Народного Руха Украины.

Владимир Яворивский (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)

На протяжении многих лет (с перерывами) вел на Первом канале Украинского радио авторскую передачу "20 минут с Владимиром Яворивским".

Стал Лауреатом Государственной премии Украины имени Тараса Григорьевича Шевченко за повесть "Вечные Кортелисы" (1984 год). Также получил литературную премию имени Дмитрия Загула (2005 год).

Написал несколько сборников рассказов, повести (по его повести "Варвара среди варваров" был создан телефильм "Прощание с Каиром" (2002 год). Автор девяти романов и одной трилогии романов. Последние его работы вышли в 2019 году - исторический роман "У меня ужинал Иисус. Княгиня Ольга - великая грешница, которая стала святой", и в 2020 году - исторический роман "Иван Окаянный: самые страшные дни гетмана Мазепы".

Владимир Яворивский (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)