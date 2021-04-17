Помер видатний українець Володимир Яворівський, письменник і політик

Борець за незалежність України у XX столітті, письменник, поет, прозаїк, журналіст, голова Національної спілки письменників України (2001 - 2011 рр..), радіоведучий, сценарист Яворівський був також народним депутатом I, II, IV-VII скликань.

Володимир Яворівський (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)

"Завершив земний шлях видатний українець Володимир Яворівський. Письменник, Шевченківський лауреат, який на порі становлення нашої Незалежності своїм словом запалював серця мільйонів", - написав Шкляр.

Також він розповів, що Яворівський фонтанував енергією, незрівнянним гумором, дивовижною працездатністю.

"Після романів про княгиню Ольгу, Івана Мазепу, до останнього дня працював над книгою всього свого життя про Тараса Шевченка. Тепер він пішов", - йдеться у публікації.

Володимир Яворівський (фото: uk.wikipedia.org)

Біографія, політичний і творчий шлях Яворівського

Володимир Яворівський народився 11 жовтня 1942 року в селі Теклівка, яке на той час входило до складу провінції Королівства Румунія, створеної на території української Вінницької області. У 1964 році закінчив Одеський державний університет імені Іллі Мечникова за спеціальністю "Українська мова та література". Працював у різних ЗМІ, як друкованих, так і на телебаченні. Займався політикою, був одним із засновників Народного Руху України.

Володимир Яворівський (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)

Протягом багатьох років (з перервами) вів на Першому каналі Українського радіо авторську передачу "20 хвилин з Володимиром Яворівським".

Став Лауреатом Державної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка за повість "Вічні Кортеліси" (1984 рік). Також отримав літературну премію імені Дмитра Загула (2005 рік).

Написав кілька збірок оповідань, повісті (за його повісті "Варвара серед варварів" було створено телефільм "Прощання з Каїром" (2002 рік). Автор дев'яти романів і однієї трилогії романів. Останні його роботи вийшли в 2019 році - історичний роман "У мене вечеряв Ісус. Княгиня Ольга - велика грішниця, яка стала святою", і в 2020 році - історичний роман "Іван Окаянний: найстрашніші дні гетьмана Мазепи".

Володимир Яворівський (фото: facebook.com/volodymyryavorivsky)