Умер украинский переводчик и преподаватель Александр Пономарив: был влюблен в родной язык

Умер выдающий украинский деятель (Фото: pixabay.com)

Пономарив был автором множества статей об украинском языке и словарей

14 октября 2020 года перестало биться сердце известного украинского языковеда, переводчика и преподавателя Александра Даниловича Пономарива. Ему было 84 года, и он всего несколько дней не дожил до своего 85-летия. Известно, что Пономарив последний год сильно болел и находился в больнице. О смерти выдающегося деятеля сообщил на своей странице народный депутат Николай Княжицкий.

Александр Пономарив родился 17 октября 1935 года в Таганроге. Окончил филологический факультет Киевского университета, учился на российском отделении, а украинский язык выучил самостоятельно. Работал в Институте языкознания НАН Украины. С 1979 года стал преподавателем Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Был доцентом, профессором кафедры языка и стилистики, а также профессором института журналистики.

Александр Пономарив

Автор более 250 научных, научно-популярных и публицистических работ по истории и культуре украинского языка. Член Союза писателей Украины и Союза журналистов. Его соавторству принадлежат учебники и словари украинского языка, а также античной мифологии и украинско-новогреческий словарь. Вел свой блог на BBC News Украина.

Был награжден премией Бориса Гриненко, а также орденом "За заслуги" III степени и орденом Святого Равноапостольного князя Владимира Великого III степени.

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А также рассказывали о том, что погиб легендарный украинский альпинист.