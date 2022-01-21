Умер волонтер Антон Дубишин, которого называли "украинским Ником Вуйчичем" (фото)
Умер 31-летний волонтер Антон Дубишин, которого называли "украинским Ником Вуйчичем". Сердце мужчины перестало биться в четверг, 20 января.
Об этом в Facebook сообщила волонтер Ирина Самойленко.
Так, причины смерти пока не называют.
"Перестало биться сердце великого человека. Сочувствуем родным и друзьям. Он всегда будет с нами", – написала Самойленко.
Отметим, что Антон Дубишин имел тяжелую форму инвалидности - спинную мышечную атрофию Верднига-Гофмана. Поэтому из-за этого мужчина мог двигать только пальцем левой руки и головой.
Несмотря на это, Дубишин был волонтером и общественным деятелем, писал стихи и издавал книги.
Умер известный волонтер Антон Дубишин (facebook.com/iriina.samoylenko)
Кроме того, он выступал с мотивационными речами в тюрьмах, центрах реабилитации и помогал детским домам.
Также он помогал собирать средства для украинских военных.
Поэтому за это его называли "украинским Ником Вуйчичем" - это австралийский мотивационный спикер, который родился без четырех конечностей.
Умер известный волонтер Антон Дубишин (facebook.com/iriina.samoylenko)
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