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Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали "українським Ніком Вуйчичем" (фото)

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П'ятниця 21 січня 2022 14:40
Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали "українським Ніком Вуйчичем" (фото) Помер волонтер Антон Дубішин (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Помер 31-річний волонтер Антон Дубішин, якого називали "українським Ніком Вуйчичем". Серце чоловіка перестало битися у четвер 20 січня.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Ірина Самойленко.

Так, причини смерті поки не називають.

"Перестало битися серце Великої Людини. Співчуваємо рідним та друзям. Він завжди буде з нами", – написала Самойленко.

Зазначмо, що Антон Дубішин мав важку форму інвалідності - спинну м'язову атрофію Вердніга-Гофмана. Тому через це чоловік міг рухати лише пальцем лівої руки та головою.

Попри це, Дубішин був волонтером та громадським діячем, писав вірші та видавав книги.

Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали &quot;українським Ніком Вуйчичем&quot; (фото)Помер відомий волонтер Антон Дубішин (facebook.com/iriina.samoylenko)

Окрім того, він виступав з мотиваційними промовами у в'язницях, центрах реабілітації та допомагав дитячим будинкам.

Також він допомагав збирати кошти для українських військових.

Тому через це його називали "українським Ніком Вуйчичем" - це австралійський мотиваційний спікер, який народився без чотирьох кінцівок.

Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали &quot;українським Ніком Вуйчичем&quot; (фото)Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали &quot;українським Ніком Вуйчичем&quot; (фото)Помер волонтер Антон Дубішин, якого називали &quot;українським Ніком Вуйчичем&quot; (фото)

Помер відомий волонтер Антон Дубішин (facebook.com/iriina.samoylenko)

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