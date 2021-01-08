Умер украинский олимпийский чемпион: на его счету 20 рекордов и золотая медаль

В Кременчуге скончался украинский олимпийский чемпион по толканию ядра Владимир Киселев. Ему было 64 года. Известно, что 7 января его сердце перестало биться, но точные причины смерти пока не сообщаются.

Владимир Киселев – советский и украинский легкоатлет, олимпийский чемпион в толкании ядра, заслуженный мастер спорта. Родился 1 января 1957 году в Кемеровской области. Там он провел свое детство. Как спортсмен он стал реализовываться только после переезда в Украину. Много лет Киселев тренировался в Краматорском обществе "Авангард". Взлет его спортивной карьеры, как легкоатлета, был очень стремительным. Об этом сообщает "Сегодня".

Владимир Киселев (архивное фото)

В 1978 году Владимир Киселев стал чемпионом Европы среди юниоров. В 1979 году – бронзовым призером континентального первенства. А еще через год он принес золотую медаль Украине, победив на олимпийских играх в Москве в 1980 году.

За время своей спортивной карьеры Киселев установил более 20 рекордов Украины, СССР и Европы в толкании ядра. Из Донецкой области он перебрался жить в город Кременчуг Полтавской области и в 1996 году стал почетным гражданином этого города. Там он жил и работал после окончания своей спортивной карьеры.

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