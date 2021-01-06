Умер легендарный английский футболист: его называли "королем"

Колин Белл умер в возрасте 74 лет (фото: mancity.com)

Во вторник, 5 января, в возрасте 74 лет скончался легендарный футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Колин Белл. Он ушел из жизни после непродолжительной болезни, которая не связана с COVID-19.

У бывшего спортсмена осталась жена Мари, двое детей и четверо внуков. О кончине Белла сообщается на официальном сайте "Манчестер Сити".

Колин Белл широко известен как лучший игрок "Манчестер Сити" своего поколения, сыграв 501 матч и забив за клуб 153 гола за 13 лет. Немногие игроки оставили в английской команде такой неизгладимый след.

Он также известный как Колин "Король" Белл. В 2004 году фанаты проголосовали за то, чтобы назвать стенд на стадионе Этихад в его честь, и песня в честь него до сих пор регулярно исполняется на матчах.

We'll drink a drink a drink

To Colin the King the King the King

He's the leader of Man City

He's the greatest inside forward

That the world has ever seen pic.twitter.com/sQ6JQC8TnO — MCFC Tarrant (@la_tarrant) January 5, 2021

"Колина Белла всегда будут помнить, как одного из величайших игроков "Манчестер Сити", и очень печальные новости о его кончине сегодня коснутся всех, кто связан с нашим клубом", - заявил глава футбольного клуба Халдун Аль Мубарак.

Колин Белл дебютировал во взрослом футболе в 1963 году выступлениями за команду "Бери" в которой провел 3 сезона, приняв участие в 82 матчах чемпионата.

В 1966 году он перешел в клуб "Манчестер Сити", за который отыграл 13 сезонов. Большую часть времени, проведенного в составе "Манчестер Сити", был основным игроком команды. Завершил профессиональную карьеру в американском клубе "Сан-Хосе Эртквейкс" в 1980 году.

В составе сборной Англии был участником чемпионата Европы 1968 года в Италии, на котором сборная завоевала бронзовые награды, и чемпионата мира 1970 года в Мексике.

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