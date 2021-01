Умер легендарный английский футболист: его называли "королем"

Во вторник, 5 января, в возрасте 74 лет скончался легендарный футболист "Манчестер Сити" и сборной Англии Колин Белл. Он ушел из жизни после непродолжительной болезни, которая не связана с COVID-19.

У бывшего спортсмена осталась жена Мари, двое детей и четверо внуков. О кончине Белла сообщается на официальном сайте "Манчестер Сити".

Колин Белл широко известен как лучший игрок "Манчестер Сити" своего поколения, сыграв 501 матч и забив за клуб 153 гола за 13 лет. Немногие игроки оставили в английской команде такой неизгладимый след.

Он также известный как Колин "Король" Белл. В 2004 году фанаты проголосовали за то, чтобы назвать стенд на стадионе Этихад в его честь, и песня в честь него до сих пор регулярно исполняется на матчах.

We'll drink a drink a drink

To Colin the King the King the King

He's the leader of Man City

He's the greatest inside forward

That the world has ever seen pic.twitter.com/sQ6JQC8TnO