Умер сценарист "Черепашек-ниндзя" и "Смурфиков"

Гордон Брэссак умер - причина смерти и биография сценариста (иллюстративное фото: pixabay.com)

Гордон Брэссак является одним из самых популярных сценаристов мультфильмов и мультсериалов

Сценарист американских мультсериалов Гордон Брэссак умер в возрасте 68 лет, сообщил его сын Джеймс Брэссак. Гордон Брэссак умер 30 августа в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным журнала, Гордон Брэссак умер в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни.

"Спасибо, что сказал мне, что я стану режиссером, еще до того, как я понял, что значит это слово", — написал сын сценариста в Instagram.

Гордон Брэссак умер – причина смерти и биография сценариста (фото: hollywoodreporter.com)

Сын режиссера призвал поклонников пересмотреть работы отца.

"Мой папа любил смешить людей. Если вам нравятся мультфильмы, посмотрите серию "Пинки и Брейна" или "Озорных анимашек" и посмейтесь в его честь. Я знаю, что он бы этого хотел", — написал Джеймс Каллен Брэссак.

Брэссак был одним из сценаристов мультипликационных фильмов, среди его работ — "Пинки и Брейн" Стивена Спилберга о лабораторных мышах, "Черепашки-ниндзя", "Черный плащ", "Приключения Джимми Нейтрона" и "Смурфики". Он также был четырехкратным лауреатом премии "Эмми".

Напомним, что ранее трагически погибла ведущая "Разрушителей легенд".

До этого умер актер из "Ворошиловского стрелка".