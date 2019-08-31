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Помер сценарист "Черепашок-ніндзя" і "Смурфіки"

STYLERПерсони    31.08.2019 - 18:15
Помер сценарист "Черепашок-ніндзя" і "Смурфіки"
Гордон Брессак помер - причина смерті і біографія сценариста (ілюстративне фото: pixabay.com)

Гордон Брессак є одним з найпопулярніших сценаристів мультфільмів та мультсеріалів

Сценарист американських мультсеріалів Гордон Брессак помер у віці 68 років, повідомив його син Джеймс Брэссак. Гордон Брессак помер 30 серпня в Лос-Анджелесі після тривалої хвороби, повідомляє The Hollywood Reporter.

За даними журналу, Гордон Брессак помер в Лос-Анджелесі після тривалої хвороби.

"Дякую, що сказав мені, що я буду режисером, ще до того, як я зрозумів, що означає це слово", — написав син сценариста в Instagram.

Помер сценарист &quot;Черепашок-ніндзя&quot; і &quot;Смурфіки&quot;

Гордон Брэссак помер – причина смерті і біографія сценариста (фото: hollywoodreporter.com)

Син режисера закликав прихильників переглянути роботи батька.

"Мій тато любив смішити людей. Якщо вам подобаються мультфільми, подивіться серію "Стусани і Брейна" або "Бешкетних анімашок" і посмійтеся в його честь. Я знаю, що він би цього хотів", — написав Джеймс Каллен Брэссак.

Брэссак був одним з сценаристів мультиплікаційних фільмів, серед його робіт — "Пінкі та Брейн" Стівена Спілберга про лабораторних миш, "Черепашки-ніндзя", "Чорний плащ", "Пригоди Джиммі Нейтрона" і "Смурфіки". Він також був чотириразовим лауреатом премії "Еммі".

Нагадаємо, що раніше трагічно загинула ведуча "Руйнівників легенд".

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