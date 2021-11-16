ru ua
Вт, 16 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Умер во сне: не стало звезды сериала "Кости" (фото)

Новина українською →
США, Вторник 16 ноября 2021 12:19
Умер во сне: не стало звезды сериала "Кости" (фото) Фото: Хит Фриман (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Хит Фриман умер во сне в возрасте 41 года. Американский актер играл роль серийного убийцы Говарда Эппса в популярном сериале "Кости" (Bones). Причина его смерти в настоящее время неизвестна.

О смерти актера рассказала бывшая мисс США Шэнна Моаклер в Instagram.

Модель была одной из многих звезд, отдавших дань уважения актеру.

"Убитая горем, узнав о потере моего дорогого друга Хита Фримена, талантливого актера, режиссера, продюсера, выдающегося шеф-повара и надежного друга", - написала она и опубликовала совместное фото.

Умер во сне: не стало звезды сериала &quot;Кости&quot; (фото)

(фото: instagram.com/shannamoakler)

Помимо "Костей", Хит снялся в ряде других громких сериалов, включая "Скорая помощь", "Морская полиция", "Ближе" и "Без следа".

Умер во сне: не стало звезды сериала &quot;Кости&quot; (фото)

Хит Фриман в фильме "Скейтлэнд" (скриншот с видео)

Он также сыграл Гэвина Диллона в сериале "Поднимая планку" и работал актером озвучивания в сериале "Спартак: Кровь и песок".

IMDB заявляет, что Фриман должен был сыграть главную роль в фильмах "Ужас в прериях" и "Дьявольский плод", релиз которых состоится в следующем году.

Напомним, ушел из жизни известный американский актер Дин Стоквелл. Он был звездой сериалов "Дюна" и "Квантовый скачок". Родные артиста рассказали, что смерть наступила от естественных причин. Стоквеллу было 75 лет.

Ранее умер известный российский актер Игорь Бондаренко, который запомнился многим по сериалам "Кармелита" и "Счастливы вместе".

Читайте РБК-Украина в Google News
актер
LITE
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно
Получить упругие формы: нутрициолог рассказала, как терять вес правильно