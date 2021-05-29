Умер патриарх украинской журналистики, знаменитый исследователь Голодомора

Заслуженный журналист Украины, политолог, переводчик, публицист, и, как его называли - патриарх украинской журналистики, имел огромный стаж работы. Он первым в Украине внедрил международный телефонный марафон, а во времена СССР был единственным в республике журналистом-международником.

Сидорук начал заниматься журналистикой со второй половины 50-х годов прошлого века. Он работал в "Рабочей газете", "Вечернем Киеве", журнале "Украина", в "Телекритике" и "Детектора медиа", газете "День", "Зеркале недели" и других изданиях.

В периоды с 1980 до 1989 и с 1992 до 1996 годов был корреспондентом в США. Работал там первым корреспондентом РАТАУ при ООН, корреспондентом ТАСС в Нью-Йорке и ИТАР-ТАСС в Вашингтоне. По возвращению из Штатов был заместителем главреда редакции стран Азии ТАСС в Москве.

Он был первым лауреатом премии имени легендарного британского журналиста Гарета Джонса - одного из немногих, кто рассказывал о Голодоморе в Украине 1932-33 годов. Сидорук активно занимался исследованием этой трагедии с 80-х годов прошлого века, когда работал в США.

Федор Сидорук рассказал, что отец скончался 26 мая дома в Закарпатской области, где его и похоронили.

В сети высказывают скорбь в связи с кончиной известного журналиста-международника, и вспоминают его не только как высокого профессионала, но также и как очень порядочного и скромного человека.

Украинский журналист Аркадий Сидорук (фото: facebook.com/arksydoruk)