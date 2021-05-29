Помер патріарх української журналістики, знаменитий дослідник Голодомору

Заслужений журналіст України, політолог, перекладач, публіцист, і, як його називали - патріарх української журналістики, мав величезний стаж роботи. Він першим в Україні впровадив Міжнародний телефонний марафон, а за часів СРСР був єдиним у республіці журналістом-міжнародником.

Сидорук почав займатися журналістикою з другої половини 50-х років минулого століття. Він працював у "Робочій газеті", "Вечірньому Києві", журналі "Україна", в "Телекритиці" і "Детектора медіа", газеті "День", "Дзеркалі тижня" та інших виданнях.

У періоди з 1980 по 1989 та від 1992 по 1996 роки був кореспондентом у США. Працював там першим кореспондентом РАТАУ при ООН, кореспондентом ТАСС в Нью-Йорку та ИТАР-ТАСС у Вашингтоні. По поверненню зі Штатів був заступником головного редактора редакції країн Азії ТАСС в Москві.

Він був першим лауреатом премії імені легендарного британського журналіста Гарета Джонса - одного з небагатьох, хто розповідав про Голодомор в Україні 1932-33 років. Сидорук активно займався дослідженням цієї трагедії з 80-х років минулого століття, коли працював у США.

Федір Сидорук розповів, що батько помер 26 травня вдома в Закарпатській області, де його і поховали.

У мережі висловлюють скорботу у зв'язку з кончиною відомого журналіста-міжнародника, і згадують його не тільки як високого професіонала, але також і як дуже порядну і скромну людину.

Український журналіст Аркадій Сидорук (фото: facebook.com/arksydoruk)