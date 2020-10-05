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Умер один из самых известных боевиков "ЛНР": кое-что подхватил

Понедельник 05 октября 2020 12:24
Умер один из самых известных боевиков "ЛНР": кое-что подхватил
В Луганске от коронавируса за 2 дня умер боевик (Скриншот с YouTube)
Автор: Людмила Жукова

В Луганске от коронавируса умер боевик

На оккупированном Донбассе умер один из самых известных боевиков "ЛНР" Алексей Павлов. Еще он известен по кличке "Леший". Отмечается, что он за два дня умер от пневмонии, спровоцированной коронавирусом. Но так как в Луганске пандемию отрицают, то причину его смерти не будут сообщать. Об этом написал блогер Денис Казанский в Twitter.

"Один из самых известных полевых командиров "ЛНР" 2014 года "Леший" умер в Луганске от пневмонии. Очевидно, подхватил корону. Но поскольку в ОРДЛО тесты проводятся очень ограничено, а информация о ковиде замалчивается, реальную причину смерти скорее всего не напишут", - сказано в сообщении блогера.

Умер один из самых известных боевиков &quot;ЛНР&quot;: кое-что подхватил

Скриншот поста

В комментариях украинцы отреагировали на смерть террориста.

  • Земля ему стекловатой...
  • Впрочем, все не так плохо. Коронавирус вату подкосит. Жаль только что наши, украинские люди, в опасности.
  • Теперь и ему памятник поставят.
  • Земля бетоном.
  • Земля стєкловатой, братішка.
  • Мир стал чище.

Напомним, что Леший был командиром вражеского батальона "ЛНР" в 2014 году. Он участвовал в захвате здания УСБУ в Луганской области.

Как мы ранее писали, под Луганском нашли новые жертвы пожаров.

Также мы сообщали, что вблизи Водяного и Шумов боевики стреляли из гранатометов.

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