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Умер народный синоптик Леонид Горбань, знаменитый украинский предсказатель погоды

Автор: Владимир Костырин

Умер Леонид Горбань, известный украинский народный синоптик, который незадолго до смерти дал прогноз на всю осень. Три недели назад предсказателю погоды исполнилось 82 года.

О кончине эксперта сообщили его родные, передает 6 октября "Обозреватель".

Стало известно, что жизнь народного синоптика оборвалась еще 1 октября, но семья не сразу проинформировала о трауре.

"Леонида Ивановича не стало 1 октября", - рассказала невестка Горбаня.

Что стало причиной смерти эксперта - в настоящее время остается неизвестным.

Леонид Горбань родился 11 сентября 1939 года, и проживал под Киевом. Народный синоптик мог дать прогнозы на целый год вперед, хотя не являлся метеорологом по образованию, а работал пожарным, был подполковником с почти 35-летней военной выслугой.

Предсказатель признавался в разговорах с журналистами, что мастерство распознавать грядущие изменения погоды "перенял" от прапрадеда по материнской линии - британский барон сэр Барлет приехал в Украину в полтавское село для изучения истории Запорожской Сечи, и так и осел тут. Предок Леонида Ивановича использовал для долгосрочных расчетов погоды "Брюсов календарь", который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду. Свои знания и практику он записал в книгах, которые затем долгое время хранились в местной церкви, пока священник не передал их в руки потомку барона - Горбаню.

Леонид Горбань умер в возрасте 82 лет (фото: fakty.ua)

Отметим, что совсем недавно народный синоптик прогнозировал, что конец первой декады октября порадует потеплением, а к середине месяца и вовсе потеплеет до +20, будет сухая и солнечная погода. Самой теплой будет погода на Покровы, 14 октября. Но уже через пару дней нас ждет похолодание с дождями, а в 20-х числах месяца возможны ночные морозы в некоторых регионах. Горбань рассказал, что с 25 октября наступит глубокая осень, но и затем тоже будет потепление.

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Погода в УкраинеЛеонид Горбань