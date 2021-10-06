Умер народный синоптик Леонид Горбань, знаменитый украинский предсказатель погоды

Умер Леонид Горбань, известный украинский народный синоптик, который незадолго до смерти дал прогноз на всю осень. Три недели назад предсказателю погоды исполнилось 82 года.
О кончине эксперта сообщили его родные, передает 6 октября "Обозреватель".
Стало известно, что жизнь народного синоптика оборвалась еще 1 октября, но семья не сразу проинформировала о трауре.
"Леонида Ивановича не стало 1 октября", - рассказала невестка Горбаня.
Что стало причиной смерти эксперта - в настоящее время остается неизвестным.
Леонид Горбань родился 11 сентября 1939 года, и проживал под Киевом. Народный синоптик мог дать прогнозы на целый год вперед, хотя не являлся метеорологом по образованию, а работал пожарным, был подполковником с почти 35-летней военной выслугой.
Предсказатель признавался в разговорах с журналистами, что мастерство распознавать грядущие изменения погоды "перенял" от прапрадеда по материнской линии - британский барон сэр Барлет приехал в Украину в полтавское село для изучения истории Запорожской Сечи, и так и осел тут. Предок Леонида Ивановича использовал для долгосрочных расчетов погоды "Брюсов календарь", который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду. Свои знания и практику он записал в книгах, которые затем долгое время хранились в местной церкви, пока священник не передал их в руки потомку барона - Горбаню.
Леонид Горбань умер в возрасте 82 лет (фото: fakty.ua)
Отметим, что совсем недавно народный синоптик прогнозировал, что конец первой декады октября порадует потеплением, а к середине месяца и вовсе потеплеет до +20, будет сухая и солнечная погода. Самой теплой будет погода на Покровы, 14 октября. Но уже через пару дней нас ждет похолодание с дождями, а в 20-х числах месяца возможны ночные морозы в некоторых регионах. Горбань рассказал, что с 25 октября наступит глубокая осень, но и затем тоже будет потепление.