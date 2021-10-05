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Народный синоптик спрогнозировал погоду на осень: будет первый снег и мороз

Новина українською →
Вторник 05 октября 2021 14:20
Народный синоптик спрогнозировал погоду на осень: будет первый снег и мороз Погода в Украине осенью будет со снегом в ноябре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Осень в Украине будет холодной и дождливой, а в ноябре может выпасть первый снег.

Такой прогноз ТСН озвучил народный синоптик Леонид Горбань.

По прогнозам Горбаня, октябрь в Украине будет достаточно прохладным. Более того, по прогнозу народного синоптика, в середине октября ожидаются и первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

Леонид Горбань дает такой прогноз:

С 1-4 октября будет холодно и пасмурно, с 5-6 и 8-10 октября прогнозируются дожди, с 11-19 октября прогнозируется пасмурная погода и холод, с 14 октября - заморозки. Потом до конца месяца будет сухо, но холодно.

С 1 по 4 ноября будет пасмурно, дожди и холод прогнозируются с 4-15 ноября, ночные заморозки могут произойти с 8-10 ноября. С 8 по 10 ноября вполне вероятны дожди с мокрым снегом, а вот 26 ноября ожидаются морозы, в конце последнего месяца осени - прогнозируется снег и даже мороз!

Как мы ранее писали, погода в Украине на этой неделе обещает быть с теплыми и солнечными днями, но очень холодными ночами.

Также мы сообщали, что в Украину идет сильное похолодание с ливнями.

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