Помер народний синоптик Леонід Горбань, знаменитий український провісник погоди

Стало відомо, що життя народного синоптика обірвалося ще 1 жовтня, але сім'я не відразу поінформувала про жалобу.

"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", - розповіла невістка Горбаня.

Що стало причиною смерті експерта - нині залишається невідомим.

Леонід Горбань народився 11 вересня 1939 року, і проживав під Києвом. Народний синоптик міг дати прогнози на цілий рік вперед, хоча не був метеорологом за освітою, а працював пожежником, був підполковником з майже 35-річною військовою вислугою.

Провісник зізнавався у розмовах з журналістами, що майстерність розпізнавати прийдешні зміни погоди "перейняв" від прапрадіда по материнській лінії - британський барон сер Барлет приїхав в Україну в полтавське село для вивчення історії Запорізької Січі, й так і осів тут. Пращур Леоніда Івановича використовував для довгострокових розрахунків погоди "Брюсів календар", який враховує вплив Сонця, Місяця і планет на погоду. Свої знання і практику він записав у книгах, які потім довгий час зберігалися в місцевій церкві, поки священик не передав їх в руки нащадку барона - Горбаню.

Леонід Горбань помер у віці 82 років (фото: fakty.ua)