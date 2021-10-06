Помер народний синоптик Леонід Горбань, знаменитий український провісник погоди

Помер Леонід Горбань, відомий український народний синоптик, який незадовго до смерті дав прогноз на всю осінь. Три тижні тому провіснику погоди виповнилося 82 роки.
Про смерть експерта повідомили його рідні, передає 6 жовтня "Обозреватель".
Стало відомо, що життя народного синоптика обірвалося ще 1 жовтня, але сім'я не відразу поінформувала про жалобу.
"Леоніда Івановича не стало 1 жовтня", - розповіла невістка Горбаня.
Що стало причиною смерті експерта - нині залишається невідомим.
Леонід Горбань народився 11 вересня 1939 року, і проживав під Києвом. Народний синоптик міг дати прогнози на цілий рік вперед, хоча не був метеорологом за освітою, а працював пожежником, був підполковником з майже 35-річною військовою вислугою.
Провісник зізнавався у розмовах з журналістами, що майстерність розпізнавати прийдешні зміни погоди "перейняв" від прапрадіда по материнській лінії - британський барон сер Барлет приїхав в Україну в полтавське село для вивчення історії Запорізької Січі, й так і осів тут. Пращур Леоніда Івановича використовував для довгострокових розрахунків погоди "Брюсів календар", який враховує вплив Сонця, Місяця і планет на погоду. Свої знання і практику він записав у книгах, які потім довгий час зберігалися в місцевій церкві, поки священик не передав їх в руки нащадку барона - Горбаню.
Леонід Горбань помер у віці 82 років (фото: fakty.ua)
Зазначимо, що зовсім недавно народний синоптик прогнозував, що кінець першої декади жовтня порадує потеплінням, а до середини місяця і зовсім потеплішає до +20, буде суха і сонячна погода. Найтеплішою буде погода на Покрову, 14 жовтня. Але вже через пару днів нас чекає похолодання з дощами, а в 20-х числах місяця можливі нічні морози в деяких регіонах. Горбань розповів, що з 25 жовтня настане глибока осінь, але і потім теж буде потепління.