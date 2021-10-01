Синоптики рассказали, ждать ли в октябре раннего снега и морозов

Погода в Украине в октябре 2021 может преподнести неприятные сюрпризы в виде раннего снега и морозов. Синоптики прогнозируют температурные качели в середине осени, но ясные и теплые дни еще будут.

Что будет с погодой в течение следующего месяца - читайте ниже в нашем материале.

Согласно прогнозу Вазиры Мартазиновой, заведующей отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института, в октябре нас ждет нестабильная температура, вероятны заморозки и первый снег.

Народный синоптик Леонид Горбань, прогнозирует, что в первые дни октября будет прохладно, а вот 4-5 числа возможны холодные дожди.

Конец первой декады месяца порадует потеплением, а к середине месяца и вовсе потеплеет до +20, будет сухая и солнечная погода. Самой теплой будет погода на Покровы, 14 октября.

Но уже через пару дней нас ждет похолодание до +6+8 градусов, вероятны холодные дожди. А в 20-х числах месяца возможны ночные морозы в северных и восточных областях.

С 25 октября наступит глубокая осень, прогнозирует Горбань, ночью ожидаются морозы до -7 градусов. В конце месяца немного потеплеет, до +8+10, но совсем ненадолго.

Замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко дает более оптимистичный прогноз. По его словам сейчас в октябре погода более теплая, чем 30 лет назад, и этот год не станет исключением.

"Примерно на неделю вперед сместилась дата перехода среднесуточной температуры ниже восьми градусов тепла, когда начинается отопительный сезон", - рассказывает он.

При этом эксперт не исключает вероятность заморозков в первой половине октября, а во второй половине это и так явление обычное. Снег вероятен в октябре в Карпатах, а также на севере, востоке, местами в центре.

В Укргидрометцентре также уточняют, что средняя месячная температура предполагается 7-12 градусов, а в Карпатах около 6-7, что близко к климатической норме.

"Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы", - добавили в гидрометцентре.

Ночные морозы нас ждут уже в первые дни октября

"Ночью 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (II уровень опасности, оранжевый)", - предупредили синоптики.