Умер лидер легендарной рок-группы: их песни знают все

Легендарный американский рок-музыкант Рик Окасек, лидер группы The Cars, которая была невероятно популярна в 70-80-х годах прошлого века, был найден мертвым в собственной квартире.

По информации издания Page Six, тело 75-летнего музыканта обнаружила 15 сентября его супруга - супермодель и актриса чешского происхождения Полина Поризкова. Причины смерти музыканта пока не называются. Предварительно известно, что смерть наступила по естественным причинам.

Рик Окасек (фото: facebook.com ricocasek)

Полина и Рик поженились в 1989 году уже после распада The Cars. Они воспитали двоих сыновей. С 2017 года пара жила порознь, хотя официально развод оформлен не был.

Рик Окасек был одним из основателей The Cars, в 1977 году музыканты подписали котракт с группой Elektra Records. Они выступали в жанре new wave, рок, поп-рок. Критики характеризовали стиль группы, как удачную смесь панка, арт-рока, рокабилли и пауэр-попа.

The Cars распались в 1988 году. В 2005 остальные участники коллектива создали группу The New Cars, исполнявшую песни The Cars. В 2011 группа The Cars собралась, весной издала альбом Move Like This и в его поддержку отправилась в небольшой тур по США.

В апреле 2018 группа введена в Зал славы рок-н-ролла и выступила на церемонии открытия.

Рик Окасек и Полина Поризкова (фото: facebook.com ricocasek)

Рик Окасек кроме работы с группой активно занимался сольной карьерой. Один из его сольников This Side of Paradise в 80-х годах занял 52-е место в Billboard 200. Кроме того музыкант продюсировал множество других исполнителей.

А брак с супермоделью Полиной Поризковой в свое время сделал их пару героями обложек и статей западных таблоидов.

Одними из самых популярных хитов The Cars являются Just What I Needed, You Might Think, Drive.

The Cars "Drive" (видео: YouTube)

Напомним, ранее мы писали о том, что умер известный актер из сериала "Спасатели Малибу".

А также сообщали, что скончался гениальный фотограф, которого называли самым влиятельным мастером XX века.